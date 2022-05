Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ultimo episodio diandato in onda negli Stati Uniti, c’è stato un cameo di una famosa star di. La stagione 3 della serie sarà disponibile da fine giugno su, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Nella puntata di questa settimana Paper Boi (Brian Tyree Henry) vaga per le strade di Amsterdam mentre è sotto gli effetti della droga. Durante il suo viaggio incontra alcune persone insopportabili e scenari pazzeschi, tra cui il cameo a sorpresa, ovvero Liam Neeson.

Neeson interpreta se stesso e parla con Paperboy dei pro e dei contro di essere bianchi:

Ho anche imparato che la parte migliore e peggiore dell’essere bianco è che non devi mai imparare niente se non vuoi davvero.

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

La stagione 3 di Atlanta uscirà su Star all’interno di Disney+ il 29 giugno.

