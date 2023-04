La stagione 3 di Atlanta sembra non aver ottenuto i favori del pubblico, ma Donald Glover ha voluto difendere quel capitolo della storia sostenendo che è il suo preferito.

Lo show targato FX aveva raggiunto su Rotten Tomatoes quota 91% e 88% di recensioni positive con le prime due stagioni, scivolando invece al 70% con la terza. I risultati ottenuti dalla serie erano poi di nuovo migliorati con il quarto capitolo, arrivato a quota 86% di commenti positivi.

Glover ha quindi commentato le reazioni degli spettatori parlando della terza stagione:

In quattro dei dieci episodi della stagione non apparivano i quattro protagonisti e le puntate affrontavano tematiche attuali e spesso controverse. Glover ha quindi sottolineato:

Volevo semplicemente raccontare storie. Alla fine si tratta di storie. Ho pensato, chi può raccontare la storia migliore? Chi ha le idee migliori? Non è lo show Atlanta che le persone volevano, ma è il punto di vista di Atlanta e lo difendo… Anche dopo la quarta stagione, che le persone pensano fosse perfetta, per me è la terza che penso sia ancora la mia preferita.

Donald ha sottolineato:

Amo l’episodio in bianco e nero. Amo così tanto di quella stagione perché non è come un caloroso abbraccio. Si tratta della sensazione del tuo amico, che non ha mai lasciato Atlanta, che va a San Francisco o Parigi e pensa: ‘Preferivo come era la situazione ad Atlanta’. Come se fosse ‘Voglio tornare a casa’. Si tratta di quella sensazione. E penso che molte persone abbiano reagito in quel modo. Hanno pensato: ‘Dove è Atlanta? Voglio andare a casa’… Ed è per questo che probabilmente molte persone hanno apprezzato molto di più la quarta stagione. Perché sei di nuovo a casa, ma sei in un certo cresciuto.