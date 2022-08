La serie Atlanta è stata accusata, negli ultimi mesi, di non essere stata ideata per la comunità nera e Donald e Stephen Glover hanno risposto alle critiche durante la presentazione dell’ultima stagione, in arrivo sugli schermi americani il 15 settembre.

Il protagonista e produttore ha spiegato:

Se si è online, tutti hanno un secondo fine. Sarebbe sciocco dire che alle volte quello che dicono le persone non hanno degli effetti, specialmente essendo nero. Ho la sensazione che molte delle critiche della comunità mi colpiscono solo perché sembra come se provengano da persone nere che non sanno quello che abbiamo affrontato. Non penso diano molto credito a quello che abbiamo superato. Quasi come se dicessero ‘Oh, queste persone nere odiano le persone nere o queste persone nere odiano le donne nere’. Penso che si tratti della mia limitata prospettiva su chi siamo. Penso che ciò che abbiamo affrontato possa anche essere il motivo per cui veniamo considerati in un certo modo.

Glover ha ribadito che si sente in difficoltà nel confrontarsi con la situazione:

Quando penso alla cultura credo che, a questo punto, ci siano molti di noi semplicemente seduti lì che dicono ‘Molto di tutto questo schifo è stato imparato perché ci sono accadute molte cose sbagliate. E dobbiamo in realtà imparare di nuovo molte cose’. Quindi se si sta lì pensando ‘Oh, questo è misoginero‘ mi chiedo perché la pensi così e perché pensi che io mi senta in quel modo, quando non ho niente contro la mia gente. Per me è semplicemente folle. Alcune delle critiche provengono semplicemente da persone che cercano di attirare l’attenzione su internet, un altro elemento del sistema in cui viviamo che abbiamo dovuto imparare.

Donald ha proseguito spiegando che le critiche ricevute non sono poste nel modo giusto:

Ci sono modi migliori per parlarne piuttosto che mettere like a questa schifezza che ho sentito alle elementari su chi siamo perché penso che questo sia uno show davvero Nero. Dire che è solo per le persone bianche è come se ci stessimo ridimensionando e per me è folle… Ho visto persone su TikTok che dichiarano che Atlanta è transfobico. Ho come vicino un uomo trans e mi ha detto che Atlanta è il suo show preferito.

Stephen Glover ha ammesso che i commenti negativi hanno avuto un effetto anche su di lui:

Una cosa che non mi piace è quando le persone dicono che la serie non è per le persone nere perché penso lo sia molto. Quello mi infastidisce. Ma dirò inoltre che essere ad Atlanta e camminando in giro per la città, o anche a Los Angeles, mi imbatto sempre in persone nere che dicono che è il loro show preferito e apprezzano ogni cosa che facciamo. Dicono inoltre che la serie li spinge a fare cose più cool e strane. Come i ragazzi della generazione TikTok che mi contattano online per dire quanto amino le puntate. Per me quelle sono le conversazioni reali che accadono lì fuori. Le cose su internet non sono sempre reali, non è quello che provano le persone. Tengo conto di quello che mi dicono per le strade.

Fonte: Deadline