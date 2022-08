Atlanta: ecco il poster della stagione finale

Hulu e FX hanno pubblicato il poster ufficiale per la stagione finale di Atlanta, in arrivo negli Stati Uniti a settembre.

La quarta e ultima stagione della serie ideata da Donald Glover tornerà infatti con una premiere di due episodi il prossimo 15 settembre. In Italia con molta probabilità vedremo tutti gli episodi in blocco nella sezione Star di Disney+.

La storia riprenderà con Earn (Donald Glover), Alfred ‘Paper Boi’ Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) che sono ritornati nella loro città natale. La domanda è però se loro sono cambiati o è Atlanta a essere cambiata? I protagonisti, negli episodi precedenti, erano infatti stati in tour in Europa, vivendo delle esperienze che potrebbero aver lasciato il segno.

Nel team della produzione ci sono Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms, e Dianne McGunigle.

La terza stagione ha ottenuto tre nomination agli Emmy, tra cui quelle assegnate a Glover come Miglior Attore in una Comedy e a Hiro Murai come Miglior Regia in una serie comedy.

Cosa ne pensate del poster della stagione finale di Atlanta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter