In una recente intervista con Oricon, Yuki Kaji ha spiegato qual è il suo più grande problema con l’utilizzo dell’IA, sottolineando quanto tolga l’anima al lavoro del doppiatore:

I doppiatori non sono solo responsabili della propria voce, ma hanno anche la responsabilità e la determinazione di infondere vita e anima nel loro lavoro. Come attore, è frustrante vedere che il lavoro dell’attore viene prodotto in una forma diversa semplicemente ricalcando la superficie del lavoro fatto. Gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto vengono in qualche modo ignorati dall’utilizzo dell’IA.

Kaji ha doppiato anche My Hero Academia, ed è uno dei doppiatori più popolari in giappone. Ha prestato la propria voce a Eren Jaeger per dieci anni fino al finale lo scorso novembre.

