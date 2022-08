Durante un Q&A moderato da Indiewire, Aubrey Plaza ha parlato del fatto di essere stata soggetta a typecasting nel corso della sua carriera, a partire in particolare dalla celebre comedy Parks and Recreation, in cui interpreta il ruolo della segretaria sarcastica April Ludgate.

Ecco le sue parole:

Non è un problema per me essere ingaggiata per fare sempre lo stesso tipo di personaggi, perché mi sento di essere stata così fortunata a partecipare a Parks and Recreation, che è stato uno dei miei primi lavori importanti, e sono così fortemente associata a quel personaggio. Credo che per anni, quando ero in quella serie, mi siano state offerte solo parti di questo tipo, ed è quello che succede. Se fai qualcosa, la gente reagisce e vuole vederti fare di nuovo, ancora e ancora, quella cosa che ha apprezzato. Penso che ci voglia una certa forza d’animo nel riuscire a cambiare la narrazione su se stessi.

L’attrice ricorda poi quanto accaduto ai provini per Nonno scatenato, film in cui ha avuto il primo ruolo importante dopo Park and Recreation, e cosa ha imparato da quest’esperienza:

La parte per cui volevano che facessi il provino era l’altra parte [femminile], che probabilmente era più in linea con quello che avrei dovuto essere. Ma io ho detto: “No, voglio fare il provino per la persona promiscua dai capelli biondi e dal seno grosso che vuole fare sesso con un vecchio“, o qualunque fosse la descrizione. Ma sul mio copione c’era scritto: “No, tu non faresti mai…” E ho ottenuto quella parte perché ho pensato: “Ok, farò la mia personale interpretazione“. [Quest’esperienza] mi dato la motivazione per mettermi alla prova. Credo che per un po’ di tempo ho pensato: “Oh, cavolo, mi stanno etichettando e non mi piace, quindi lotterò per uscirne e mostrare alla gente cosa posso fare“, o qualcosa del genere. Ma poi ho iniziato a vederlo come un dono. Se riesco a convincere le persone di essere quella cosa e poi faccio qualcosa di completamente diverso, sarà molto più soddisfacente sorprenderle. Così ho iniziato a pensare a questa cosa e a essere un po’ più positiva e meno amareggiata. Ma devi farlo da solo, crearlo da solo, perché la gente continua a etichettarti. È quello che fanno.

