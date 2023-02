Austin Butler non è stato contattato per recitare nel film sequel di Zoey 101

Uno dei primi ruoli ottenuti da Austin Butler nella sua carriera è stato quello di James Garrett nella serie Zoey 101 e ora la star di Elvis ha rivelato di non essere stato contattato dalla produzione del film sequel.

Il progetto, nuovamente con star Jamie Lynn Spears, annunciato da Nickelodeon è destinato a Paramount+ e le riprese sono già iniziate in North Carolina.

Butler, intervistato da Variety, ha però dichiarato che non dovrebbe essere coinvolto nella realizzazione del nuovo capitolo:

Non ho sentito nulla su quel progetto. Non lo so.

Austin ha quindi ricordato l’importanza della serie:

Sono così grato per tutte le pietre miliari che ho avuto nel corso della mia carriera. Zoey 101 è stato un grande punto di svolta per me perché è stata la prima volta in cui ero una presenza regolare in uno show, che ho potuto far parte di un’intera stagione.

L’attore ha sottolineato:

Mi ricordo quando ho ottenuto la mia prima battuta in uno show televisivo, ed è stato un evento immensamente importante per me. Hai tutti questi diversi momenti che sono fondamentali per te, ma ora cercherò di ottenere parti in qualsiasi storia abbia su di me una risonanza o di lavorare con i registi e gli attori con cui voglio realmente collaborare.

Nel film Zoey 102 reciteranno anche Sean Flynn (Chase Matthews), Erin Sanders (Quinn Pensky), Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barret), Abby Wilde (Stacey Dillsen), Jack Salvatore (Mark “Del Figgs” Del Figgalo).

Tra le assenze illustri, invece, oltre a quella di Austin Butler sembrano esserci Victoria Justice, interprete di Lola Martinez, e Alexa Nikolas, che aveva il ruolo di Nicole Brewster.

La regia sarà di Nancy Hower, mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Sherer & Medeline Whitby.

