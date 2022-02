, il racconto di, diventerà unaprodotta per ABC da David E. Kelley.

Il produttore collaborerà nuovamente con il network dopo il successo di Big Sky, che è attualmente sugli schermi con gli episodi della seconda stagione. Kelley, inoltre, ha già portato sugli schermi un’opera di Connelly in occasione di The Lincoln Lawyer, adattamento prodotto per Netflix.

Avalon debutterà su ABC nella stagione 2022-23 e la storia si svolgerà ad Avalon, città situata sull’isola di Catalina, dove lo sceriffo Nicole “Nic” Searcy gestisce un piccolo ufficio. Sull’isola ogni anno arrivano oltre 1 milione di turisti e, con l’approdo di ogni traghetto, centinaia di potenziali nuove storie entrano in scena. La detective Searcy si ritrova poi coinvolta in un mistero che potrebbe cambiare la sua carriera e metterà in dubbio tutto quello che conosce su se stessa e sull’isola.

Kelley scriverà il pilot e ha creato la serie tratta dal racconto di Connelly, pubblicato nel 2021 nella collezione When A Stranger Comes To Town, in collaborazione con lo scrittore. Lo showrunner ha dichiarato:

Sono entusiasta nel collaborare nuovamente con Michael Connelly. Ha scritto una storia fantastica, una protagonista grandiosa. Non vedo l’ora di iniziare il lavoro.

Michael Connelly ha invece aggiunto:

Collaborare nuovamente con David E. Kelley è fantastico. Lavorare in precedenza con l’intero team di David, A+E e Ross Fineman è stato meraviglioso e ora unire le forze con ABC, beh, non vedo l’ora di iniziare. Catalina è piena di misteri e buona narrazione che porteremo sugli schermi.

