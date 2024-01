Nel live action di Avatar: La Leggenda di Aang, il personaggio di Sokka sarà meno sessista della controparte animata.

Kiawentiio Tarbell, che interpreta Katara nella serie tv, ha parlato di come Sokka sarà meno sessista in questo adattamento:

C’è più peso nel realismo. Sento che abbiamo anche eliminato quanto fosse sessista Sokka. Sento che c’erano molti momenti nello show originale che non sono invecchiati bene.

Le parole dell’attrice trovano luogo anche in una board apposita di Reddit, dedicata proprio alla mascolinità tossica del personaggio di Sokka, con frasi tipo: “Le ragazze sono più brave ad aggiustare i pantaloni rispetto ai ragazzi, e i ragazzi sono più bravi a cacciare e combattere.”

Avatar: la leggenda di Aang sarà disponibile dal 22 febbraio.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

