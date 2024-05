Il compositore di Avatar: La leggenda di Aang ha svelato alcuni retroscena sulla colonna sonora della serie tv.

Intervistato da Deadline per la rubrica Production Value, Takeshi Furukawa ha raccontato qualche dettaglio sulla colonna sonora di Avatar:

Gli showrunner e Netflix sapevano già di voler inserire un paio di temi chiave dalla serie originale. Volevamo il tema principale, perché ha un’identità molto forte, e volevamo il tema finale: tutti lo adorano, anche io, penso che sia semplicemente iconico. Ci siamo sempre chiesti “Cosa apprezzerebbero i fan?” ma questo non vuol dire che non fossi in grado di dare la mia direzione musicale. Abbiamo sempre saputo che volevamo che questa colonna sonora fosse un po’ più pesante dal punto di vista orchestrale rispetto alla serie animata originale. Quello che ha fatto Jeremy Zuckerman, compositore della serie animata, è stato affidarsi a singoli strumenti solisti, come i tradizionali strumenti solisti panasiatici. Per noi, a causa della natura live action e della portata cinematografica delle immagini, volevamo appoggiarci un po’ di più all’orchestra per quella scala, grandiosità e suono.

Ho dovuto fare molte ricerche solo per imparare gli strumenti: cose che puoi fare, cose che non puoi fare, cose idiomatiche che sono semplicemente un modo di pensare completamente diverso. Devi pensare diversamente per un erhu rispetto a un violoncello, ma sono entrambi strumenti a corda… ma la meccanica è molto diversa, il suono è diverso, quindi c’è stato un processo per cambiare marcia.