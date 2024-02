James Sie ha ripreso l’iconico ruolo del mercante di cavoli anche nella versione live action di Avatar: La leggenda di Aang.

Albert Kim, lo showrunner della serie Netflix, ha commentato così il ruolo iconico di James Sie, che ha doppiato il mercante di cavoli anche nella serie animata di Avatar:

Devo dire che avevamo molti grandi nomi. Probabilmente era la più grande celebrità che abbiamo avuto sul set. Tutti volevano fare un selfie con James, specialmente quando ha indossato il suo costume, me compreso.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

Fonte: EW

