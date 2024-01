L’adattamento live action Avatar: la leggenda di Aang amplierà quanto successo nella serie animata con scene inedite.

Parlando con SFX Magazine della serie, lo showrunner Albert Kim ha spiegato che lo show Netflix sarà meno una serie di “avventure della settimana” e più serializzato:

Sapevamo tutti che c’erano cose che volevamo cambiare, ma non solo per il gusto del cambiamento. Doveva esserci una ragione per il cambiamento.

In Avatar: la leggenda di Aang vedremo scene inedite rispetto al Libro 1 della serie animata, e Kim ha approfondito il discorso spiegando che sapendo cosa lo aspettava in futuro, ha potuto mostrare dei momenti inediti di Azula e della Nazione del Fuoco:

Abbiamo avuto il vantaggio di conoscere molte cose che ci aspettano nella storia originale. Giochiamo su questo. Sappiamo quanto diventa grande il personaggio di Azula nella serie, quindi abbiamo avuto il beneficio del senno di poi nel dare corpo al suo personaggio e poter raccontare una storia con lei anche nella prima stagione. La serie originale non mostra mai la Nazione del Fuoco che attacca il Tempio dell’Aria Meridionale, ed è qualcosa che vedrete nella nostra versione.

Avatar: la leggenda di Aang sarà disponibile dal 22 febbraio.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

