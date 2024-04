Paul Sun-Hyung Lee ha svelato che nella stagione 2 di Avatar: La leggenda di Aang ci sarà un periodo difficile e pieno di conflitti per Iroh e il principe Zuko.

In una recente intervista con The Direct, Lee ha appunto parlato del futuro di Zuko e Iroh nella stagione 2 di Avatar: la leggenda di Aang:

Farà davvero schifo perché sarò solo. No, voglio dire, questa è una delle cose più belle dei nostri archi narrativi è il fatto che all’inizio li vedi insieme, ti ci affezioni, e poi una narrazione davvero buona mette le persone in conflitto… E quindi averli separati sarà straziante, ma allo stesso tempo, una narrazione davvero, davvero fantastica per vedere come sono separati l’uno dall’altro. E quindi è qualcosa che non vedo l’ora di fare. E sì, mi mancherà.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix dal 22 febbraio.

