Il co-showrunner di Avvocato di difesa, Ted Humphrey, ha parlato della possibilità che venga realizzata una stagione 3 della serie tratta dai romanzi di Michael Connelly con al centro la storia di Mickey.

Intervistato da Collider, il produttore esecutivo ha aggiunto:

La stagione finisce con un cliffhanger che chiaramente si collega con la prossima stagione. Gli ultimi dieci minuti di questo capitolo sono i primi capitoli del prossimo libro che adatteremo. Avevamo iniziato a lavorarci quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori. Hollywood è ovviamente in uno stato di crisi attualmente. Ovviamente abbiamo dovuto fermarci non appena è iniziato lo sciopero, ma siamo davvero entusiasti all’idea di tornare al lavoro, non appena la questione dello sciopero sarà risolta. Non abbiamo ancora avuto il via libera alla terza stagione. Netflix non lo darà fino a quando avremo i numeri della seconda stagione, ma la prospettiva sembra positiva. Era un voto di fiducia nei confronti dello show dare inizio al lavoro degli autori per una terza stagione. Sappiamo la direzione in cui stiamo andando. Sappiamo su cui ci stiamo basando.