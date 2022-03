Dopo essere tornato al cinema nel 2021 arriverà con una nuova serie tv su, col sottotitolo Back to the Crib (Ritorno alla Culla).

La serie debutterà il prossimo 19 maggio su Netflix, sarà ambientata dopo il secondo film, ed è realizzata dagli stessi autori di Dreamworks Animation che curarono le quattro stagioni di Baby Boss: Back in Business, che fu resa disponibile sempre sulla piattaforma dal 2018 al 2020.

Nella prima sinossi dello show viene detto che Theodore Templeton (JP Karliak) viene incastrato per appropriazione indebita e costretto a ritornare piccolo e a vivere col fratello Tim e le sue due nipoti, la geniale Tabitha (Ariana Greenblatt) e la sua collega della Baby Corp Tina (Mary Farber).

Baby Boss e Tina dovranno fra squadra con nuovi personaggi per far aumentare l’amore nei confronti dei bambini mentre affrontano il team malvagio chiamato The Uncuddleables, che vogliono distruggere proprio la Baby Corp.

Alec Baldwin ha dato la voce a Baby Boss in entrambi i film, ma nella serie Netflix il bambino sarà doppiato da JP Karliak, come nelle precedenti 4 stagioni.

Sono state pubblicate anche le prime immagini ufficiali, potete vederle qui sotto:

Fonte: The Wrap