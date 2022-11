Apple TV+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 della serie di successo Bad Sisters, un giallo dalle tinte cupe e comiche, creata dalla candidata agli Emmy e vincitrice del BAFTA, nonché protagonista, Sharon Horgan.

La creatrice del progetto ha annunciato:

Se tre anni fa mi avessero detto che avrei realizzato una serie su cinque sorelle assassine che inseguono un uomo in giro per l’Irlanda cercando di ucciderlo, avrei detto: “Sì, mi sembra giusto”. La risposta alla serie è stata superiore alle nostre aspettative. Ci ha dato l’opportunità di far luce su storie che non sempre riescono ad arrivare su una piattaforma mondiale. Non vedo l’ora di tornare ancora a fare il bagno nel freddo Mare d’Irlanda.

Sin dal suo debutto, Bad Sisters è stata acclamata come “uno dei migliori show dell’anno”, “una dramedy perfidamente divertente e genuinamente commovente” e come “la chicca comica più feroce di quest’anno”. Ogni nuovo episodio della serie è uscito settimanalmente su Apple TV+, ricevendo continui apprezzamenti dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e attualmente ha un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. L’episodio finale della prima stagione, andato in onda di recente, è stato definito “il finale televisivo più soddisfacente dell’anno”. Il comitato femminile della Critics Choice Association ha inoltre recentemente conferito a Bad Sisters il nuovo Seal of Female Empowerment in Entertainment (SOFEE).

Negli episodi le affiatate sorelle Garvey sono molto legate e si sono sempre prese cura l’una dell’altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo. Nella serie, accanto a Sharon Horgan, troviamo Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey; Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e la nuova arrivata Saise Quinn completano il cast.

La serie è scritta da Sharon Horgan, che è anche produttrice esecutiva, con Brett Baer e Dave Finkel ed è adattata dalla versione belga della serie Clan, creata da Malin-Sarah Gozin. Sharon Horgan, Faye Dorn e Clelia Mountford producono per conto di Merman; Malin-Sarah Gozin, Bert Hamelinck e Michael Sagol sono i produttori esecutivi di Caviar. Oltre a Horgan, Baer e Finkel, la serie è scritta da Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Dearbhla Walsh, anche lei produttrice esecutiva della serie, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward si alternano alla regia. Bad Sisters è prodotta da Merman Television e ABC Signature, una parte di Disney Television Studios.

Fonte: Comunicato stampa Apple TV+