Nella serata di ieri sono stati consegnati i premi BAFTA TV Awards 2023 e tra i vincitori c’è stato anche l’orsetto Paddington che ha conquistato il riconoscimento come Momento Memorabile per lo sketch realizzato con la Regina Elisabetta II.

L’indimenticabile scena aveva aperto la messa in onda di Platinum Jubilee: Party in the Palace, il concerto organizzato per i 70 anni di regno della sovrana britannica.

Simon Farnaby, ritirando il premio, ha sottolineato:

Posso assicurarvi che la Regina e Paddington hanno avuto un adorabile incontro mentre bevevano il tè insieme. Il momento è stato anche un addio perché la Regina non è più tra noi. Possiamo solo accettarlo da parte sua e dire: ‘Grazie, Ma’am, per tutto’.

Mr Brown said we've won a BAFTA but I'm not quite sure what that means. Bear Awards For Teatime Adventures? How marvellous. Thank you all. #BAFTATVAwards — Paddington (@paddingtonbear) May 14, 2023

I vincitori dei BAFTA TV Awards 2023

Ecco la lista di tutti i vincitori:

FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME – Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)

REALITY & CONSTRUCTED FACTUAL – The Traitors (BBC One)

SHORT FORM PROGRAM – How to Be A Person (E4)

SPECIALIST FACTUAL – Russia 1985-1999: Traumazone (BBC iPlayer)

DAYTIME – The Repair Shop: A Royal Visit (BBC One)

SPORTS COVERAGE – UEFA Women’s Euro 2022 (BBC One)

MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAM – Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)

ENTERTAINMENT PROGRAM – The Masked Singer (ITV)

SUPPORTING ACTRESS – Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)

CURRENT AFFAIRS – Children of the Taliban (Channel 4)

NEWS COVERAGE – Channel 4 News: Live in Kyiv (Channel 4)

SINGLE DRAMA – I Am Ruth (Channel 4)

INTERNATIONAL – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

FEATURES – Joe Lycett Vs Beckham: Got Your Back (Channel 4)

MINI-SERIES – Mood (BBC)

FACTUAL SERIES – Libby, Are You Home Yet? (Sky Crime)

SINGLE DOCUMENTARY – The Real Mo Farah (BBC One)

COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAM – Friday Night Live (Channel 4)

SOAP AND CONTINUING DRAMA – Casualty (BBC One)

LIVE EVENT – Platinum Jubilee: Party at the Palace (BBC One)

ENTERTAINMENT PERFORMANCE – Claudia Winkleman – The Traitors (BBC One)

MEMORABLE MOMENT – Platinum Jubilee: Paddington Meets the Queen (BBC One)

SUPPORTING ACTOR – Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)

DRAMA Series – Bad Sisters

LEADING ACTOR – Ben Whishaw – This is Going to Hurt (BBC O

LEADING ACTRESS – Kate Winslet – I Am Ruth (Channel 4)

SCRIPTED COMEDY – Derry Girls (Channel 4)

Che ne pensate? Siete d’accordo con la vittoria di Paddington che incontra la Regina Elisabetta II come Momento Memorabile del 2022?

Fonte: Deadline