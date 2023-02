Mattel ha annunciato che Barney tornerà sugli schermi con nuovi progetti che comprendono una serie animata televisiva, un film e nuove linee di giocattoli e merchandise.

Lo show animato debutterà in tutto il mondo nel 2024 e sarà prodotto da Nelvana, di proprietà di Corus Entertainment. Lo scopo è introdurre nuovamente l’adorato dinosauro sugli schermi, facendolo conoscere a una nuova generazione di bambini che potranno apprezzare le sue lezioni sull’amore, sulla comunità e sull’incoraggiamento tramite avventure piene di musica.

Tra i produttori ci saranno anche Fred Soulie, Christopher Keenan, Colin Bohm e Pam Westman.

Mattel ha inoltre rivelato che verrà realizzato un film e saranno proposti dei contenuti su YouTube. Per gli adulti, invece, sono in fase di sviluppo linee di abbigliamento e accessori.

Nel creare la nuova serie per noi era importante poter riflettere in modo accurato il mondo in cui i ragazzi vivono, in modo che la serie possa offrire delle lezioni significative nell’affrontarlo. Con il nostro approccio moderno a Barney, speriamo di ispirare la prossima generazione ad ascoltare, preoccuparsi per gli altri e sognare in grande. Pensiamo che anche i nostri genitori, molti dei quali ricordano con affetto il Barney originale della loro infanzia, ameranno lo show.