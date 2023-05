Barney’s World, il reboot animato del simpatico dinosauro viola Mattel, arriverà nel corso del 2024 su Cartoon Network e Max.

Warner Bros. Discovery e Mattel hanno annunciato che il reboot farà parte del catalogo del 2024 su Cartoonito, il canale per bambini di Cartoon Network, e sarà anche trasmesso in streaming su Max.

Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim, Cartoon Network, Discovery Family e Boomerang ha dichiarato:

Barney’s World’ esemplifica perfettamente il nostro approccio per esser ei migliori dell’animazione. Ha il giusto equilibrio nostalgico per i genitori di oggi e introduce questo iconico dinosauro a una nuova generazione di bambini in età prescolare.