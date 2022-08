HBO Max non pubblicherà più Batman: Caped Crusader, la serie animata annunciata nel maggio 2021 con la produzione esecutiva di Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves.

Oltre a Batman anche altre sei serie hanno subito lo stesso destino, ovvero “Merry Little Batman”, “The Day the Earth Blow Up: A Looney Tunes Movie”, “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, “Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story” e “The Amazing World of Gumball: The Movie”. La produzione di tutte e sei le serie continua, con l’intenzione di venderle ad altre piattaforme.

La serie Batman: Caped Crusader sarà ambientata all’inizio della carriera da supereroe dell’uomo pipistrello. Non ci sarà la Justice League né altri personaggi, e sarà ambientata ancora prima dell’alleanza con il commissario Gordon. Tra le ispirazioni, Timm ha citato l’espressionismo tedesco e i noir, e il fatto che sarà ambientata in un mondo che avrà molto dello stile anni ’40.

Fonte: Variety