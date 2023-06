La serie Batman: Caped Crusader è passata a Prime Video e il produttore Peter Girardi, durante il festival di Annecy, ha aggiornato i fan sull’atteso progetto realizzato da Warner Bros Animation.

Le prime immagini mostrate all’evento, secondo quanto dichiarato dai presenti, avranno un’atmosfera ultra-noir, una colonna sonora adatta all’approccio della narrazione e un interessante approfondimento psicologico del protagonista.

Girardi ha inoltre ribadito il legame con lo show del 1992:

Si tratta di tutto quello che Bruce Timm voleva fare con la serie originale ma che, considerando la messa in onda su un canale per ragazzi, non poteva fare.