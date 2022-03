Il 19 aprile debutterà sul’avventuraintitolata, di cui è stato diffuso il

Il progetto mostra Kitty intraprendere un viaggio per sconfiggere tutti i mostri su Battle Island con l’aiuto di Orc, per essere incoronata campionessa.

Gli utenti di Netflix potranno compiere delle scelte che determineranno l’evoluzione della storia.

Il progetto è nato prendendo ispirazione da The Adventures of Kitty & Orc di Matt Layzell, in passato nel team di show come The Amazing World of Gumball, Sanjay anjd Craig, e Apple and Onion.

New trailer for Battle Kitty! Coming to Netflix April 19th. Excited for you all to play/watch it. Stay cute pic.twitter.com/ApO6U0MTcS — Matt Layzell (@matthewlayzell) March 29, 2022

Nel 2019 Layzell aveva annunciato:

Netflix mi ha dato l’incredibile opportunità di aiutare a cambiare il modo in cui i giovani considerano se stessi. Come Kitty, un’outsider in grado di ispirare con il suo grande spirito all’insegna della determinazione, voglio che i ragazzini che si sentono piccoli si rendano invece conto che possono essere forti, avere amici e compiere azioni grandiose.

Melissa Cobb di Netflix aveva aggiunto:

Battle Kitty riflette proprio Matt: si tratta di uno show che ispira, sorprende ed è incredibilmente divertente, ricco di umorismo e cuore. Questa serie spinge in avanti i confini della narrazione prendendo una direzione totalmente nuova grazie all’innovativo formato interattivo ideato da Matt, che permette ai ragazzi di essere coinvolti in un universo espansivo con la più adorabile delle sottovalutate, Battle Kitty.

Che ne pensate del trailer di Battle Kitty? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook