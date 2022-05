è stata vittima della recente ondata di cancellazioni di The CW e per questo non tornerà per una stagione 4.

In una recente e lunga intervista con Comic Book, Javicia Leslie ha parlato di diverse cose relative alla serie, partendo dagli argomenti affrontati nell’ipotetica stagione 4:

Ovviamente, i fan vorrebbero vedere più Wildmoore, cioè Sophie e Ryan. Penso che anche a me e a Meagan piacerebbe continuare a interpretare quella storia d’amore. Ci piacerebbe vedere Mary e Luke che magari iniziano a intendersi. Mi piacerebbe anche vedere cosa succederà ad Alice. Ciò con cui siamo stati benedetti è stata la capacità di creare un bellissimo finale che, se tornassimo o meno, è molto soddisfacente per tutti. Alice che cade nel baratro ritrovando se stessa e la sua identità e, onestamente, la sua sanità mentale – penso che sarebbe bello vedere dove è finita, anche se finisse per tornare la stessa vecchia Alice. È stato un viaggio così interessante. E l’attrice, Rachel Skarsten, ha fatto un ottimo lavoro interpretando ogni parte sia di Alice che di Beth.

L’attrice ha proseguito dicendo che tornerebbe immediatamente a interpretare Batwoman, qualora i suoi impegni glielo permettessero:

Se i miei impegni lo consentiranno, sarò sempre pronta a tornare a Gotham. Voglio dire, Batwoman è una parte della mia essenza a questo punto. Fa parte della mia pelle. Penso che la parte più sorprendente sia che è stato un personaggio che abbiamo creato. Non è qualcosa in cui mi devo immedesimare, è qualcosa che abbiamo creato dal nostro stesso spirito e dalle nostre stesse anime. Farà sempre parte di me, a prescindere. È talmente una parte di me che nel film in cui sto recitando in questo momento, mi ripeto: “Aspetta, Ryan lo farebbe. Dobbiamo provare qualcosa di diverso”. Hanno messo una maglia di flanella dentro nel mio camerino, e io dico: “Non posso indossare una flanella. Ryan indossa sempre una maglia flanella. Dovrei provare qualcosa di diverso… Se Batwoman torna, sarà fantastico. Ma se non lo farà, devo lavorare ardentemente per i prossimi mesi per separarmi un po’ dal personaggio.

Parlando con Digital Spy invece, Javicia Leslie ha parlato dell’impatto culturale della serie, paragonandola a quello di Black Panther:

Il movimento culturale che venne dopo Black Panther; quello che ha mostrato quel film è che c’è spazio per i supereroi neri e i fumetti neri. E quindi abbiamo seguito questo percorso con Batwoman, abbiamo anche mostrato che c’è spazio per questo in televisione. C’è uno spazio per farlo esistere una volta alla settimana, ogni settimana, e c’è una comunità per questo. E quella comunità non assomiglia tutta a Ryan. Questo è ciò che amo di Ryan. Ha così tante possibilità. Permette alla comunità di non dover assomigliare a lei. Riguarda solo lei. Ad esempio, ho avuto conversazioni con fan che sono cresciuti con famiglie affidatarie e ho avuto fan che mi hanno detto qualcos’altro che è molto simile a Ryan nella loro vita. Quindi le porte che sono state aperte da Batwoman erano davvero adatte per mostrare ai superiori – ai pezzi grossi – che c’è uno spazio per i supereroi neri. C’è uno spazio per le supereroine. C’è uno spazio per i supereroi gay. C’è uno spazio per tutti di noi. E continuiamo a mostrare quella diversità.

