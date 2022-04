L’di The CW ha abituato lo spettatore adegni di quelli dei fumetti, e all’interno di, un personaggio di Supergirl ne incontra uno di Batwoman.

Earth-Prime: Batwoman #1 di Natalie Abrams, Kelly Larson, Camrus Johnson, Clayton Henry, Michael Calero, Marcelo Maiolo, Matt Herms e Tom Napolitano, è un fumetto ambientato nell’Arrowverse, precisamente durante la stagione 3 di Batwoman.

Ryan Wilder / Batwoman (Javicia Leslie) sta tentando di ritrovare i restanti trofei dei cattivi di Batman, il tutto con la rivelazione di Mary Hamilton (Nicole Kang) come Poison Mary e Marquis Jet (Nick Creegan) come nuovo Joker. Nel frattempo, Ryan deve fare i conti con un ultimo trofeo: il fango di Clayface, che si è sciolto a Gotham City e si è legato a un ragazzino di nome Tanner, che sta usando i suoi poteri per vendicarsi dei suoi bulli. Lungo la strada, Ryan incontra involontariamente un alleata: Lena Luthor (Katie McGrath), che è arrivata da National City per incontrare proprio Ryan, nella speranza di utilizzare le risorse della Wayne Enterprises, in particolare la tecnologia del freddo usata da Mr. Freeze, presente nella Bat Caverna, a beneficio della sua fondazione.

Qui sotto potete vedere l’incontro tra le due:

Fonte: Comic Book