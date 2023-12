Mark-Paul Gosselaar, attualmente protagonista della serie Found, ha parlato di Bayside School sostenendo che Zack Morris sia il personaggio più dark che abbia mai interpretato.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha sottolineato con un po’ di ironia:

Penso che quel titolo spetti a Zack Morris. Se avete mai visto ‘Zack Morris is Trash’ su YouTube, video fatto da Dashiell Driscoll… Ha scritto che Zack Morris è spazzatura e non ha torto su molte cose.

Gosselaar ha aggiunto:

Zack Morris: un maestro nella manipolazione, alcune attività nefande. Penso di essere stato preparato a interpretare ruoli come quello di Sir semplicemente perché ho iniziato la mia carriera interpretando uno dei personaggi più negativi della televisione. Ovviamente è ironico, ma il modo in cui Dashiell fa emergere tutti i comportamenti negativi di Zack. Non ha torto.