Fox ha ottenuto i diritti del reboot della serie Baywatch, progetto di cui ha ordinato la stesura di uno script.

Fox e Fremantle hanno scelto Lara Olsen (Spinning Out) come showrunner della nuova versione del progetto dedicato alla vita e al lavoro dei bagnini.

La serie originale era stata creata da Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann.

David Hasselhoff è stato il protagonista dello show andato in onda per dieci anni, dal 1989 al 1999, e che ha dato vita agli spinoff Baywatch Hawaii e Baywatch Nights, e ad alcuni film televisivi.

La serie è andata in onda in oltre 145 nazioni e ha ottenuto ascolti record.

Lo show era stato ideato da Bonann ispirandosi alla sua vita come bagnino a Los Angeles, spunto poi sviluppato grazie alla collaborazione con Berk e Schwartz.

Recentemente il franchise era arrivato sul grande schermo con un film con star Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Che ne pensate della possibilità che Fox trasmetta il reboot di Baywatch? Pensate sia una buona idea

Fonte: Variety