Brusco taglio nelle produzioni originali per la BBC: il network pubblico inglese ha visto un congelamento nei finanziamenti che lo costringerà a tagliare di quasi 100 milioni di sterline, nel corso dei prossimi 12 mesi, il budget degli originali televisivi. Sono proprio questi originals che vengono poi venduti su licenza all’estero, andando ad arricchire le casse della BBC.

Nel prossimo anno fiscale, quindi, il budget passerà da 1.84 miliardi di sterline a 1.75 miliardi di sterline. Un fronte su cui invece aumenteranno le spese è quello delle produzioni radiofoniche (il cui budget cresce di 13 milioni di sterline) e online (27 milioni di sterline).

Tra i motivi dei tagli l’aumento dell’inflazione in Inghilterra contrapposto al mancato aumento del canone, che ha comportato un immediato calo nelle entrate (il canone vale circa 3.7 miliardi di sterline). Come conseguenza, si è deciso di aumentare i risparmi del 40% a oltre 400 milioni di sterline: uno dei metodi sarà quello di tagliare oltre mille ore di programmazione originale. Non sarà facile, visto che il pubblico inglese si fa sempre sentire quando vengono cancellate serie e programmi dal servizio pubblico…

Fonte: Deadline