Kimberlin Brown ha detto addio alla soap opera Beautiful, in cui recitava dagli anni ’90.

L’attrice ha interpretato Sheila Carter dal 1990, quando il personaggio è stato introdotto in Febbre d’amore, ed era nel cast dello show dal 1992.

Kimberlin ha ottenuto due nomination ai Daytime Emmy grazie alla sua interpretazione ed è apparsa anche in show come Six Feet Under, General Hospital e Diagnosis Murder.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La morte di Sheila è avvenuta nell’episodio della soap trasmessa nella giornata di lunedì negli Stati Uniti. A uccidere la donna è stata Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Brown ha spiegato a TV Insider:

Attualmente sono in una situazione difficile, non mentirò. Immagino che se qualcuno avesse dovuto far uscire di scena Sheila, sono felice sia stata Steffy. Vorrei che nessuno la dovesse uccidere. Si tratta del mio posto felice, e sono stata così fortunata nel trovarmi lì per oltre 35 anni. Ma ho avuto una lunga esperienza, quindi sono una delle fortunate, non c’è alcun dubbio.

Kimberlin ha inoltre svelato:

Ho dovuto stare ore distesa lì su quel pavimento mentre i paramedici pronunciano il momento della morte, i miei occhi erano chiusi e stavo trattenendo il respiro in modo da far sembrare che non stai respirando. Ho pensato: ‘Wow, okay, immagino dovremo scoprire cosa mi accadrà’.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti dell’uscita di scena della star di Beautiful Kimberlin Brown?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline