torneranno questo mese con un nuovo film e con i 200 episodi della serie originale su, in questa versione rimasterizzata, saranno presenti le clip musicali originali.

Negli anni, la commedia di Mike Judge è stata spesso mandata in onda con gli spezzoni musicali completamente tagliati a causa del termine dei diritti sulle canzoni presenti.

I fan di Beavis and Butt-Head possono però tirare un sospiro di sollievo: le nuove versioni rimasterizzate di tutti gli oltre 200 episodi della serie stanno per arrivare su Paramount+. Consequence ha riportato che lo streamer ripristinerà anche tutti i segmenti di video musicali che sono andati persi nel corso degli anni. Paramount ha confermato la notizia all’outlet prima del ritorno della serie, che dovrebbe avvenire il 23 giugno in concomitanza con il nuovo film. Al momento non sappiamo chi trasmetterà la serie nel nostro paese.

La serie originale era andata in onda nel 1993 e raccontava le avventure di due giovani che trascorrevano il loro tempo sul divano e affrontavano in modo dissacrante le tematiche e le situazioni al centro della loro vita.

Fonte: Slash Film