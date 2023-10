Beckham, il documentario sul calciatore e la moglie Victoria, ex Spice, è ora su Netflix.

Racconta Fisher Stevens, il regista, durante un’apparizione al Late Night di Seth Meyers, quando ha sentito parlare per la prima volta del progetto.

Ho ricevuto una chiamata ed era dall’ufficio del mio amico Leonardo DiCaprio. Abbiamo fatto insieme alcuni documentari. E l’ufficio ha detto: “Leo vorrebbe che tu dirigessi il documentario su David Beckham e David vuole parlarti.” E io ho pensato: “Io? David Beckham?”

Racconta Stevens che all’inizio non era entusiasta. Non è un appassionato di calcio e non conosceva nulla della coppia. Ma dopo aver iniziato a lavorare per la serie Succession ha cominciato a cambiare idea.

Le persone che lavorano alla serie sono tutte inglesi e mi dicevano: “Devi farlo. Lui è una leggenda e lei è fantastica. Non sai cosa ha passato quell’uomo. È una grande storia.”

Stevens ha accettato dunque di fare una videochiamata Zoom con il calciatore.

È completamente diverso da come me lo aspettavo!

Infine è andato a cena con la coppia, trovando due persone “fantastiche”. Ha quindi deciso di accettare il lavoro.

FONTE: THR

