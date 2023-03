Fox ha annunciato il cast di doppiatori per Bedrock, la serie tv sequel dei Flinstones.

Elizabeth Banks, che sarà anche produttrice esecutiva del progetto, guiderà il cast vocale della serie, interpretando Ciottolina (Pebbles), la figlia di Fred e Wilma ormai diventata adulta.

Del progetto verrà sviluppato un pilota, a due anni dall’annuncio dello show. Il cast includerà anche Stephen Root nei panni di Fred; Amy Sedaris nel ruolo di Wilma; Nicole Byer come voce di Betty; Joe Lo Truglio come Barney e Manny Jacinto come Bamm-Bamm.

Una serie comedy animata per adulti che continua la storia della famiglia Flinstones, ambientata due decenni dopo l’originale, con Fred verso la pensione e Ciottolina, ventenne, che intraprende la propria carriera. Mentre l’età della pietra lascia il posto a una nuova età del bronzo splendente e illuminata, gli abitanti di Bedrock dovranno superare nuove difficoltà.

Il pilot sarà scritto da Lindsay Karns, già coinvolta nel team che ha realizzato Jurassic World: Nuove Avventure, la serie animata Netflix arrivata a quota cinque stagioni.

Fonte: Deadline