Le riprese di Before, serie tv per Apple TV+ con Billy Crystal, si sono fermate a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

La produzione era cominciata a inizio giugno nel New Jersey, ma le riprese riprenderanno una volta che lo sciopero degli sceneggiatori sarà concluso. Sembra siano stati completati 5 episodi.

In Before, Crystal interpreta Eli, uno psichiatra infantile che ha recentemente perso la moglie quando incontra un ragazzino problematico. Crystal è anche produttore esecutivo della serie, scritta da Sarah Thorp con Adam Bernstein alla regia del pilot. Crystal, Thorp, Bernstein, Jet Wilkinson e Eric Roth sono i produttori esecutivi.

Crystal non è nuovo al mondo delle serie tv, in precedenza aveva recitato in The Comedians di FX e Soap di ABC. Crystal e Levinson hanno lavorato insieme come produttori esecutivi del film del 2002 Analyze That, con lo stesso Crystal e Robert De Niro.

Questo è solo l’ultimo degli show a chiudere la produzione per tutta la durata dello sciopero. La maggior parte delle serie interessate, tra cui Daredevil e The Penguin, stavano girando sulla costa orientale, dove i manifestanti della WGA East stanno protestando sui set.

Fonte: Deadline

