Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Carla Banks Waddles, showrunner della serie, ha parlato della partecipazione di Tatyana Ali alla seconda stagione di Bel-Air e della possibilità che altri protagonisti di Will, il principe di Bel-Air entrino in scena con un cameo.

In precedenza erano infatti apparse Daphne Maxwell Reid e Vernee Watson-Johnson, interpreti di zia Viv e Viola “Vy” Smith nello show originale, in una scena in cui Vivian cercava di ottenre una borsa di studio.

Nella puntata andata in onda sugli schermi americani, Mrs. Hughes, il ruolo affidato a Tatyana, è stata licenziata per aver dato ad Ashley dei libri, di sua proprietà, sugli attivisti del gruppo delle Pantere Nere. La famiglia Banks, compresi zio Phil e zia Viv, ha tentato i tutti i modi di farle riottenere il suo posto di lavoro, senza però riuscirci.

Waddles ha ora spiegato:

Tra noi autori abbiamo parlato di questo personaggio di Mrs. Hughes, questa insegnante che era davvero importante per Ashley. Non appena abbiamo iniziato a parlare del personaggio siamo arrivti al punto: ‘Cosa accadrebbe se Tatyana fosse quella persona?’. Sapere quanto fosse importante per la famiglia Banks, che Hilary l’avrebbe avuta come insegnante, che Carlton l’avrebbe avuta come insegnante, e che ora Ashley l’avrebbe avuta come insegnante, sembrava semplicemente perfetto.

Morgan Cooper, che fa parte del team di produttori, ha poi spiegato a TVLine:

Io e Will Smith abbiamo avuto delle conversazioni mentre stavamo sviluppando Bel-Air riguardanti il fatto che se ci fossero stati dei momenti in cui avremmo potuto includere alcuni dei membri del cast originale della serie in modo naturale, avremmo dovuto provare a farlo, ma sempre in un modo che non sembrasse forzato. Ali è arrivata e ha compiuto un lavoro incredibile, ha collaborato così bene per quella storia con lei e Akira Akbar.

Waddles non ha voluto rivelare se il personaggio di Mrs. Hughes tornerà in scena, sottolineando però che è una presenza molto importante per la serie e per Ashley.

La showrunner ha inoltre confermato che Daphne Mazwell Reid ritornerà nella seconda stagione con la parte di Janice, che avrà un ruolo importante nella storia di Zia Viv e causerà qualche problema.

Che ne pensate del cameo di Tatyana Ali nella stagione 2 di Bel-Air?

Fonte: TVLine