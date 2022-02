debutterà questa domenica su Peacock, e il produttore esecutivoha confessato di essersi emozionato durante la visione del pilot dello show.

L’attore, coinvolto nel progetto fin dalla genesi, ha confessato sulle pagine di Deadline quanto segue:

Il pilot di Bel-Air è tutta la nostalgia che hai sempre voluto, ma ci sono parti in cui ti alzerai in piedi, tiferai per i protagonisti e terrai la bocca chiusa. È un equilibrio così perfetto e una rivisitazione di quel mondo. Sarà come la versione drammatica di quella storia. Certo che sarebbe geniale. È come se fossi in un posto nuovo e a casa allo stesso tempo, ed è una cosa così difficile da realizzare per Morgan Cooper e il resto del team. Non vedo l’ora che la gente lo veda.

Bel-Air è ambientata nel presente. Al centro della trama ci sarà il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, mostrando conflitti, emozioni e problemi che non avevano trovato spazio nella sitcom.

La serie è ideata da Morgan Cooper e prodotta da Will Smith, Jada Pinkett, Westbroke Studios e Universal Television.

Nel cast, oltre Jabari Banks, troveremo Adrian Holmes (V Wars) come Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) come Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) come Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) come Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) come Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) come Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) come Jazz e Simone Joy Jones (The Chair) come Lisa.

Che ne pensate delle parole di Will Smith su Bel-Air? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant