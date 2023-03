MGM+ ha annunciato la produzione e il cast della serie sequel di Belgravia, che era tratta dall’omonimo romanzo scritto da Julian Fellowes, il creatore di Downton Abbey.

I protagonisti degli otto episodi saranno Harriet Slater, Ben Wainwright, Edward Bluemel, Claude Perron ed Elaine Cassidy che saranno delle presenze regolari.

Tra gli interpreti anche Toby Regbo, Hannah Onslow, Sophie Thompson e Sophie Winkleman, a cui sono invece stati assegnati i personaggi ricorrenti.

Belgravia: The Next Chapter sarà composta da otto episodi il cui debutto è previsto sugli schermi in inverno.

Le riprese sono attualmente in corso e nel team della produzione ci sono anche Gareth Neame e Nigel Merchant.

Gli eventi saranno ambientati 30 anni dopo lo show originale, nel 1871. Al centro della trama ci sarà la storia d’amore tra Frederick Trenchard (Wainwright), cresciuto come il terzo Lord Trenchard, e Clara Dunn (Slater), da poco arrivata a Londra. Inconsapevole che la propria nascita sia legata a una relazione extraconiugale tra sua madre Susan e John Bellasis, Frederick è cresciuto avendo un’infanzia complicata che lo ha lasciato profondamente insicuro, situazione che mette in difficoltà il suo corteggiamento e il suo matrimonio con Clara.

Clara è descritta come una giovane intelligente e notevole, un volto nuovo tra le fila della società di Belgravia ed elettrizzata dall’idea di sposare l’enigmatico Frederick. Quando Clara scopre i traumi che porta con sé il marito, tuttavia, si rende conto che l’unione potrebbe non essere così semplice come pensava.

Bluemel sarà il Dottor Stephen Ellerby, descritto come un medico pieno di ideali e affascinante, arrivato a Belgravia per occuparsi di Peter, figlio del duca di Rochester. Il dottore, abituato a una vita bohemienne a Bloomsbury, viene conquistato da Clara subito dopo averla incontrata.

Regbo interpreterà il reverendo James Trenchard, il fratello di Frederick, descritto come un uomo religioso, genitle e sincero, tormentato dalla separazione dal fratello e da una battaglia personale che vuole mantenere segreta.

Onslow sarà Emily Dunn, la sorella maggiore di Clara che è un po’ gelosa dal rapido fidanzamento e matrimonio della sorella, ritrovandosi poi attratta dal reverendo James Trenchard.

Thompson ha la parte di Mrs. Dunn, la madre di Emily e Clara che è rimasta vedova e si è trasferita a Belgravia con le figlie.

Perron sarà la Marchesa d’Étagnac, una donna d’affari francese che potrebbe collaborare con Frederick.

Winkleman ha il ruolo della Duchessa di Rochester, al vertice della gerarchia sociale di Belgravia con il marito, con cui ha qualche problema.

Cassidy ha infine la parte di Davison, domestica che si occupa di Clara, con cui stabilisce un legame di affetto mentre cerca di affrontare il proprio complicato passato.

Alla regia saranno impegnati John Alexander, Paul Wilmshurst e Marisol Adler. Helen Edmundson sarà invece showrunner.

Che ne pensate della scelta di produrre una serie sequel di Belgravia? La seguirete?

Fonte: Deadline