Bella Ramsey star di The Last Of Us, sarà una delle interpreti della stagione 2 della serie Time con star Jodie Whittaker, Tamara Lawrance e Siobhan Finneran.

Lo show ideato da Jimmy McGovern ha avuto come protagonisti della prima stagione Sean Bean e Stephen Graham. Le puntate raccontavano quello che accadeva quando un condannato, in carcere per aver investito una persona mentre era ubriaco, stringeva amicizia con una guardia. I nuovi episodi saranno ambientati in un carcere femminile.

Ramsey avrà la parte di Kelsey, che si ritroverà ad affrontare un mondo a lei sconosciuto con Orla (Whittaker) e Abi (Lawrance).

Nonostante la costante minaccia di violenza all’interno delle mura del carcere, le giovani scoprono un inaspettato senso di comunità e che è ancora possibile comprendersi.

La star di The Last Of Us ha dichiarato:

Sono veramente felice di far parte di questo progetto, lavorare con un incredibile team e continuare proseguendo quella che è stata una prima stagione stellare. Ed è un tale onore essere Kelsey, sono davvero entusiasta nell’affrontare il mondo dal suo punto di vista per un paio di mesi.

Le riprese delle puntate inizieranno a breve nella città di Liverpool, con la produzione di BBC Studios per BBC One e BBC iPlayer.

Gli script saranno firmati da McGovern e Helen Black, mentre alla regia ci sarà Andrea Harkin.

Che ne pensate dell’arrivo di Bella Ramsey nel cast della stagione 2 di Time? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline