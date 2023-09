BBC ha condiviso le prime foto della stagione 2 di Time, che vede tra le protagoniste anche Bella Ramsey nel ruolo di Kelsey e Jodie Whittaker in quello di Orla.

Tra le interpreti anche Siobhan Finneran nei panni di Marie-Louise e Sophie Willan che sarà Maeve, oltre a Faye McKeever (The Responder), Kayla Meikle (The Capture), James Corrigan (This Is Going to Hurt), Nicholas Nunn (SAS Rogue Heroes) e Maimuna Memon (Sherwood).

La serie viene raccontata dal punto di vista di tre detenute che arrivano alla prigione di Carlingord nella stessa giornata e affrontano la loro nuova vita dietro le sbarre.

La stagione sarà composta da tre episodi della durata di un’ora ed è stata scritta da Jimmy McGovern e Helen Black.

Che ne pensate delle foto di Bella Ramsey e Jodie Whittaker nella stagione 2 di Time?

Fonte: RadioTimes