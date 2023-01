Benedict Cumberbatch sembra stia per accettare il ruolo da protagonista nella miniserie Eric, targata Netflix.

Il progetto sarà composto da sei episodi ed è ambientato nella New York degli anni ’80. L’attore britannico, se le trattative si concluderanno in modo positivo, avrà il ruolo di Vincent Sullivan, un burattinaio che lavora allo show per bambini più popolare in America e la cui vita inizia a scivolare nel caos dopo che il figlio Edgar scompare. Senza casa e alle prese con le dipendenze, Vincent ha come unico compagno Eric, un burattino blu alto due metri, che lo guida in un viaggio per trovare il figlio e la sua strada verso casa.

Abi Morgan ha sviluppato il progetto e nel team di produttori ci sono anche Jane Featherston, Lucy Dyke e Carolyn Strauss di Stress.

Lucy Forbes sarà impegnata alla regia.

Cumberbatch, in precedenza, era stato protagonista della miniserie Patrick Melrose, oltre ad aver recitato nell’amata serie Sherlock accanto a Martin Freeman.

Prossimamente dovrebbe recitare in Londongrad, serie della HBO ispirata alla vera storia di Alexander Litvinenko, ex agente del KGB che è stato avvelenato e ha denunciato quanto accaduto prima di morire.

Che ne pensate della scelta di Benedict Cumberbatch come protagonista di Eric? Seguireste la serie?

Fonte: Variety