Bethany Joy Lenz ha parlato apertamente dei 10 anni trascorsi in una setta e, intervistata da Variety, ha spiegato che condividere la sua esperienza spera possa aiutare altre persone ad affrontare il dolore provato in situazioni simili.

La star di One Tree Hill sta inoltre scrivendo un libro su quanto accaduto, ma ha raccontato che non voleva attirare l’attenzione mediatica quando ha accennato, durante il podcast Drama Queens, agli anni trascorsi dopo essere entrata a far parte di un gruppo di studio sulla Bibbia a Los Angeles. Bethany ha raccontato:

Stavo iniziando a provare la sensazione di nascondere qualcosa perché era una parte così essenziale del mio percorso personale mentre recitavo in One Tree Hill. E stavamo semplicemente parlando di tutto quello che è accaduto dietro le quinte, dei momenti in cui tutti trascorrevano del tempo insieme. Dicevo: ‘Avrei voluto esserci’. Alla fine pensavo, perché non puoi semplicemente essere onesta, Joy?

L’attrice ha sottolineato che chi vive delle esperienze simili prova spesso un senso di vergogna:

Pensi ‘Perché ho permesso a me stessa di essere coinvolta in qualcosa di simile?’.

La star ha ribadito:

Mi sono resa conto che c’è in realtà molto potere nel far emergere quella vergogna e dare spazio a nuove informazioni. E non solo per me, ma spero, ed è il motivo per cui volevo parlarne, che possa aiutare altre persone a stare meglio. So che non sono l’unica. A cosa servono le nostre esperienze dolorose se semplicemente le rinchiudiamo da qualche parte e facciamo finta che tutto sia perfetto? Non farà del bene a nessuno.

Lenz ha successivamente voluto chiarire:

L’altro motivo per cui ci è voluto così tanto per parlarne pubblicamente, a parte superare la vergogna, è che non voglio identificarmi come una vittima. Non c’è alcuna garanzia nella vita che non soffriremo e chiedere giustizia per quello che ho provato non è qualcosa su cui voglio concentrarmi nella vita quando potrei imparare ad amare meglio e trovare la pace nonostante la mia situazione.

Il terzo motivo per cui Bethany Joy non ha parlato prima di quell’aspetto della sua vita è che temeva di diventare ‘quella ragazza che era in una setta’ agli occhi dei casting director, venendo associata a un’immagine di vittima:

L’ironia è che ho buttato via così tante opportunità perché ho dato priorità a questo gruppo. Ero all’apice della mia carriera, avevo offerte per grandi film e spettacoli di Broadway. Tutto quello per cui mi ero preparata, tutti i miei sogni di infanzia stavano diventando realtà e ho detto di no a tutto per poter vivere con questo piccolo gruppo isolato di persone, convinta che stavo facendo un sacrificio nobile e spirituale. Ve lo dico, se un gruppo vi chiede di credere a ogni dettaglio di quello in cui credono per essere amati senza alcuna condanna… Per favore correte vie. Semplicemente fuggite.

La star di One Tree Hill ha ribadito che prova ancora molta paura, ma il suo obiettivo è di fare del bene e spera che la sua esperienza aiuti qualcuno a evitare di distruggere la propria vita.

L’attrice ha rivelato che durante tutti gli anni in cui ha lavorato a One Tree Hill è stata coinvolta nella setta. Tutto è iniziato perché era cresciuta in una famiglia cristiana in cui era normale partecipare il mercoledì sera a gruppi di studio sulla Bibbia, quindi ha mantenuto quell’abitudine anche quando si è trasferita in altre città. Bethany ha spiegato:

Per me era solo quello. Ma le amicizie sembravano più profonde, in qualche modo più vulnerabili, più passava il tempo. La persona che ha assunto la posizione di leadership era sociopatica e la maggior parte di noi era da poco ventenne.

Bethany ha svelato di essere diventata amica di Bonnie Piesse e Sarah Edmondson perché le loro esperienze con Keith Raniere erano simili alla sua per quanto riguarda il rapporto con il leader del gruppo. A Variety l’attrice ha ricordato:

Nessuno si ritrova in una situazione simile pensando ‘Coinvolgimi. Voglio rovinare il resto della mia vita’. Ero davvero impegnata nella mia fede e ho avuto semplicemente un consiglio davvero pessimo. Mi ero impegnata a essere la versione migliore di me stessa all’interno del contesto che conoscevo.

Bethany ha ricordato che gli altri membri del cast sapevano la sua situazione perché ne parlava apertamente:

Per un po’ tutti hanno cercato di salvarmi e aiutarmi, ed è stato bello e fantastico che si preoccupassero in quel modo. Ma ero davvero testarda. Ero davvero impegnata in quelle che credevo essere le scelte migliori.

Il gruppo l’ha inoltre portata a isolarsi e a non fidarsi di chi le stava intorno, ma solo di chi veniva approvato dal leader:

Ha costruito un profondo senso di mancanza di fiducia nei confronti del mio cast e della mia troupe. Per quanto provassi affetto per loro, c’era un pensiero fondamentale: se sto soffrendo, se provo dolore, non posso rivolgermi a queste persone. Ti senti quindi incredibilmente sola. Ma molte persone in quel gruppo vivevano lì e c’erano tutti i giorni. In molti modi One Tree Hill ha salvato la mia vita perché trascorrevo nove mesi all’anno in North Carolina. Volavo spesso per tornare a casa e molte persone mi facevano visita, ma la mia vita era basata in North Carolina e penso che quella distanza abbia compiuto una grande differenza quando è stato il momento di svegliarmi.

Nonostante questo Bethany ha perso molti eventi importanti della sua famiglia, come compleanni, matrimoni e funerali. Le difficoltà affrontate nell’allontanarsi erano legate al fatto che era isolata e aveva paura di andarsene, sentendo inoltre il peso di un possibile giudizio divino per le sue azioni. Lenz ha rircordato:

I membri della mia famiglia avevano espresso preoccupazione o detto: ‘Cosa stai dicendo? Questo è folle’, ma chiunque andasse contro quello che stavo vivendo nella mia realtà era diventato un po’ il nemico.

Nell’intervista si spiega poi come nella setta si usasse un linguaggio di un certo tipo che la faceva sentire parte di una società “superiore” perché prevedeva frasi complesse e concetti altamente spirituali e, anche se altre persone le facevano notare che non era quello che dicevano la Bibbia o la storia, lei non era in grado di ascoltarle.

Bethany ha spiegato che è stato complesso uscire dalla setta e si è iniziata ad allontanare quando la paura di essere parte di qualcosa di così oppressivo è diventata più grande di quella di andarsene.

Lenz si è “liberata” poco dopo la fine di One Tree Hill e negli anni successivi ha faticato nel fidarsi degli altri perché temeva di non essere in grado di capire se stessero mentendo:

Non puoi fidarti degli altri se non puoi fidarti di te stesso!

Bethany ha sottolineato che aveva davvero paura dopo essersi allontanata dalla setta per vari motivi:

Uscirne non è in realtà così difficile, o almeno non per me, ma lo è ammettere che si è sbagliato in modo così grande: ‘Come posso fidarmi di nuovo di me stessa nel predere decisioni su qualsiasi cosa?’. La paura paralizza in un modo che richiede molti anni per recuperare l’equilibrio.

La star del piccolo schermo ha sottolineato che liberarsi veramente delle conseguenze di quanto vissuto è un percorso che sta ancora compiendo ed è molto difficile.

Tra i consigli che pensa siano utili da dare a chi conosce qualcuno coinvolto in una setta o in una situazione all’insegna degli abusi, Bethany Joy crede che il più importante sia essere presenti, anche quando gli altri cercano per qualche motivo di allontanarsi, e di ascoltare, anche se stanno parlando di cose “strane” che non si capiscono del tutto o approvano, ribandendo:

Non date loro un motivo per escludervi dalla loro vita, perché lo farebbero in un secondo. Ma non c’è nulla che avrebbero potuto dirmi per farmi uscire prima dalla setta.

Che ne pensate del fatto che Bethany Joy Lenz fosse parte di una setta durante le riprese della serie One Tree Hill?

Fonte: Variety