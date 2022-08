Better Call Saul 6, Bob Odenkirk: “Alcuni fan hanno indovinato il finale”

Better Call Saul sta per arrivare alla sua conclusione e il protagonista Bob Odenkirk ha svelato che alcuni fan hanno indovinato il finale.

L’interprete della serie spinoff di Breaking Bad ha condiviso il curioso dettaglio mentre era ospite di The Today Show.

Quando manca ormai davvero poco all’addio dell’apprezzato show, Odenkirk ha ammesso che legge spesso le teorie e le ipotesi degli spettatori.

Rispondendo alle domande sul finale di Better Call Saul ha infatti dichiarato:

Sapete che leggo i commenti e direi che una persona su nove ha indovinato cosa accadrà, ma non dirò quale.

La percentuale piuttosto limitata di fan che hanno già previsto in modo corretto l’epilogo della storia sembra quindi portare all’esclusione delle teorie più popolari come quelle che sostengono Jimmy andrà in prigione o sarà di nuovo insieme a Kim. Tra le ipotesi condivise online che sembrano avere più sostenitori c’è anche quella in cui Marion (Carol Burnett) sia destinata a trovare indizi sul passato di Gene, costringendolo a sparire nuovamente dopo essersi ricostruito una nuova vita lasciandosi alle spalle Saul Goodman e Albuquerque.

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà e quali fan avevano indovinato gli eventi che verranno presentati sugli schermi.

Che ne pensate? Pensate di essere tra i fan che hanno indovinato il finale di Better Call Saul?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant