AMC ha ufficializzato ladelladi: la prima parte composta da sette puntate andrà in onda a partire dal 18 aprile. Dopo una pausa di sei settimane, i restanti 6 episodi saranno trasmessi a partire dall’11 luglio.La stagione sarà così in corsa per due diverse edizioni dei premi Emmy, considerando la scadenza di una messa in onda per giugno per poter essere candidati.

L’annuncio di AMC è stato compiuto usando proprio il teaser che aveva scatenato le ipotesi dei fan che, in molti casi, avevano indovinato la data da segnare nei propri calendari.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022

L’ultima stagione completerà la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman, svelandone i cambiamenti che l’hanno reso come gli spettatori lo hanno incontrato per la prima volta in Breaking Bad. Le puntate conclusive mostreranno così per l’ultima volta in azione il manager di Omaha Cinnabon, Gene Takovic, poi diventato l’alias usato da Saul nella serie originale.

Lo show tornerà sugli schermi a due anni di distanza dalla messa in onda del finale della quinta stagione, trasmesso negli Stati Uniti il 20 aprile 2020.

Che ne pensate della data di uscita della stagione 6 di Better Call Saul? Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter