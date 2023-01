Better Call Saul: il fumetto Client Development contiene nuovi dettagli che legano la storia a Breaking Bad

La serie Better Call Saul ha mostrato come Jimmy McGill è stato coinvolto nelle attività criminali di Walter White in un episodio flashback e, grazie al fumetto Client Development, sono stati svelati ulteriori dettagli che uniscono le storie dei due personaggi.

Tra le pagine della storia – realizzata da Jenn Carroll, Gordon Smith e Steve Ellis – si vede infatti Saul mentre chiama Mike Ehrmantraut dopo gl eventi raccontati nella puntata di Breaking Bad intitolata Better Call Saul.

Il personaggio interpretato sugli schermi da Bob Odenkirk vuole infatti scoprire qualcosa in più sulla misteriosa figura di Heisenberg, che ha aiutato recentemente con un problema che coinvolgeva la DEA.

Mike usa Badger per distrarre Jesse Pinkman e trova così la base dove si trova la roulotte di Walter, individuando poi all’interno un respiratore che appartiene al liceo JP Wynne, indizio che lo porta a scoprire la vera identità di Heisenberg.

Le indagini di Mike non sono state mostrate sul piccolo schermo, mentre il fumetto ne sottolinea maggiormente le capacità come detective.

Fonte: ScreenRant