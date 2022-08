Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Manca pochissimo al termine di Better Call Saul, la serie spin-off di Breaking Bad acclamata da critica e pubblico che recentemente è stata nominata per diversi Emmy, tra cui Outstanding Drama Series. L’ultimo episodio della serie è stato intitolato proprio “Breaking Bad” e ha regalato forti emozioni ai fan della serie madre. I fan erano ansiosi e curiosi di vedere Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) comparire prima dell’episodio finale, un desiderio che si è realizzato proprio questa settimana. L’episodio in questione è stato caratterizzato da numerosi flashback del periodo di Breaking Bad, compreso il momento iniziale della relazione tra Saul e Walt e Jesse, quando questi ultimi lo rapiscono. La scena mostra le conseguenze del rapimento, una volta che il trio ha trovato un accordo e passa un po’ di tempo nell’iconico camper di Breaking Bad. Durante una recente conversazione con Variety, la scenografa di Better Call Saul, Ashley Marsh, ha spiegato come è stato ricreato l’iconico set.

Marsh ha rivelato che la “Krystal Ship” originale era custodita nel lotto della Sony. Purtroppo, il camper è stato ” completamente sventrato all’interno”. Per ricreare l’interno del veicolo, March ha “rivisto religiosamente Breaking Bad” e ha scattato “8.000 fotogrammi”. Marsh ha spiegato: ” Siamo dovuti tornare indietro e comprare tutto… Abbiamo letteralmente fissato le foto finché non abbiamo capito cosa fossero questi oggetti”.

Quando si girava Breaking Bad, la produzione utilizzava due camper, uno perfettamente funzionante per le riprese esterne e di guida e un altro per le riprese interne. Marsh ha dovuto trovare lo stesso modello del camper usato per le riprese esterne, un Bounder del 1986. Doveva trovare i sedili, le luci, la porta del mini-frigo e i rivestimenti dei finestrini. Alla fine ha trovato quello che cercava grazie a Frank Sandoval, che gestisce una società di tour in camper di Breaking Bad ad Albuquerque.

“Dovevamo essere ultra consapevoli di quanto questo dovesse essere fatto bene”, ha spiegato Marsh. “Sono un nerd”, ha aggiunto. “Parte del motivo per cui mi piace molto tornare indietro e ricreare i set è che puoi davvero immergerti ed entusiasmarti per cose che la maggior parte delle persone troverebbe noiose. È come giocare a iSpy, ma in modo professionale”.

Inoltre, in una recente apparizione al programma The View, Bob Odenkirk ha fatto intendere che vedremo ancora i due protagonisti di Breaking Bad.

