L’ultima stagione di Better Call Saul avrebbe potuto contare sulla presenza dietro la macchina da presa di Rian Johnson.

Il filmmaker, intervistato da Rolling Stone, ha infatti rivelato che i produttori gli avevano chiesto se volesse tornare nel mondo creato da Vince Gilligan dopo aver lavorato a Breaking Bad.

Johnson ha però ammesso:

Ero troppo impegnato. Penso che, a un certo punto, Melissa Bernstein mi abbia contattato per parlarne e avrei adorato partecipare.

Il regista ha però sottolineato:

La realtà è che diventa sempre più difficile ritagliarmi il tempo per altri progetti.

Il filmmaker, durante la produzione dell’ultima stagione di Better Call Saul, era infatti impegnato nello sviluppo di Glass Onion: Knives Out, la seconda indagine del detective Benoit Blanc (Daniel Craig).

La serie Better Call Saul, con star Bob Odenkirk, si è conclusa dopo sei stagioni, rivelando cosa accaduto al personaggio che aveva debuttato in Breaking Bad. Lo show, tramite alcuni flashback, aveva inoltre permesso di riportare in scena Walter White e Jesse Pinkman, interpretati dalle star Bryan Cranston e Aaron Paul, per la gioia dei tanti fan dei progetti ideati da Vince Gilligan.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Rian Johnson non sia tornato sul set di Better Call Saul?

Fonte: Rolling Stone