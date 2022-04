Durante le riprese della stagione 6 di, il protagonista Bob Odenkirk ha avuto un attacco di cuore , che lo ha costretto a un ricovero in ospedale.

In occasione della premiere della serie, l’attore ha svelato a People qualche retroscena, parlando del trauma subito dal cast e dalla troupe dello show:

Direi che il cast e la troupe erano più traumatizzati di me, perché ho uno buco di memoria in cui ho avuto questo infarto. Non ricordo il giorno in cui è successo o la settimana e mezza successiva. Erano tutti lì in piedi. E mi hanno visto cadere a terra, e hanno visto usare il defibrillatore tre volte e hanno guardato ai professionisti al lavoro che dicevano che non sapevano se ce l’avrei fatta. Ci sono passati tutti tranne me. Ma l’ho affrontato in seguito quando hanno condiviso le loro storie, ho chiesto loro di farlo. Perché volevo capire cosa era successo. Erano molto commossi e io gli sono stato grato, e ha significato molto per me e tutte le cose meravigliose che la gente ha detto sui social media…era così bello, per me. Anche i social possono essere buoni a volte.