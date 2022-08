Better Call Saul: Vince Gilligan svela che non è mai stato considerato un altro epilogo per la storia di Jimmy

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Vince Gilligan è tornato a parlare dell’epilogo di Better Call Saul rivelando che non era mai stata presa in considerazione l’ipotesi di concludere la storia con la morte del personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Il co-creatore ha spiegato al magazine The New Yorker:

Questo finale mi è sempre sembrato adatto: il fatto che Jimmy, l’avvocato, pagasse il prezzo nei termini di quello che si adattava alla sua scelta come carriera. In altre parole, sembrava giusto che andasse in prigione.

Walter White in Breaking Bad aveva salutato i suoi fan evitando la prigione perdendo la vita ferito a morte durante una sparatoria nel suo laboratorio. Jesse Pinkman (Aaron Paul), invece, è sopravvissuto e nel film El Camino è fuggito in Alaska. Gilligan sulla questione ha sottolineato:

Mi piace pensare che Jesse Pinkman sia riuscito a farla franca, anche se ovviamente non del tutto. Ha affrontato le peggiori torture che ogni penitenziario potrebbe offrire: da diventare uno schiavo a essere costretto a produrre meth da una gang che lo stava tenendo in ostaggio. Quindi c’è il finale di Walt e quello di Jesse. Ci doveva essere un terzo finale e non si poteva ripetere uno dei due precedenti.

Gilligan ha quindi proseguito:

Non penso che abbiamo mai realmente pensato al fatto che Saul Goodman potesse morire alla fine. Il personaggio di Lalo continua a chiamarlo uno scarafaggio. E cosa fanno gli scarafaggi? Sopravvivono. Non sembrava nemmeno una possibilità remota quella che morisse. Sarebbe sembrato non giustificato.

Vince ha inoltre spiegato che non hanno mai pensato di far uscire drammaticamente di scena Kim:

I fan dicevano ‘O mio dio, non ucciderete Kim, vero?’. E io e Peter Gould ci guardavamo e dicevamo ‘Dovete guardare’. Ma non abbiamo mai pensato di uccidere Kim. Rhea Seehorn è semplicemente così meravigliosa. Non avremmo voluto fare lo show senza di lei. Non posso dire che il suo personaggio, Kim, sia sempre stato meraviglioso, perché ha fatto delle cose piuttosto orribili in quella stagione finale.

