Shannen Doherty, durante l’episodio del suo podcast Let’s Be Clear con ospite Brian Austin Green, ha parlato delle liti con Jennie Garth sul set di Beverly Hills, 90210.

L’interprete di Brenda nello show cult ha raccontato:

Lei stava facendo quelli che chiamava i ‘giorni giù i pantaloni’, durante i quali tirava giù i pantaloni di alcuni membri del cast in modo divertente. Ma alcuni erano piuttosto infastiditi dalla questione. L’ho ribaltata e ho detto ‘Giornata gonne su’. E indossava sempre i pantaloncini stile boxer di Calvin Klein sotto i vestiti, quindi non pensavo fosse un grande problema. E quindi ho fatto uno scherzo simile e mio dio, ha perso il controllo andando contro di me e io, semplicemente, non ero dell’umore giusto per tirarmi indietro.