Interpretare Celeste in Big Little Lies è sicuramente un ruolo che ha dato molto a Nicole Kidman, ma altrettanto ha rappresentato una sfida emotiva. Sostenere il ruolo di una donna vittima di violenza verbale e fisica, intrappolata in una relazione tossica, è stato complesso.

L’attrice ha svelato quali conseguenze ha avuto recitare in quella serie, così impegnativa, durante una conversazione organizzata da The Hollywood Reporter con Jodie Foster, Brie Larson, Naomi Watts, Jennifer Aniston, Ana Sawai and Sofía Vergara.

Confessa Kidman:

Cercai di entrare da una finestra tirando un sasso perché [la porta] era chiusa a chiave e non riuscivo ad entrare. Non l’avevo mai fatto in vita mia. Ovviamente avevo molto di represso dentro di me. Ho rotto tutto. È costato una fortuna.

Il giorno seguente ha raccontato tutto al regista, Jean-Marc Vallée e alla sua co-star Alexander Skarsgård.

E poi sono tornata il giorno dopo e ho detto ad Alexander e Jean-Marc: “Ho tirato un sasso contro la finestra” e loro hanno fatto: “Whoa…” Ho detto: “Ero un po’ arrabbiata”. Ma lavoriamo in un mondo dove lo spettacolo deve continuare, e quindi continui a farlo — ti presenti e lo fai e lo fai e lo fai e lo fai. E molte volte, sono sei mesi di giornate da 12-14 ore e non c’è davvero il tempo per dire: “Devo prendermi cura di me stessa.”

Ammette poi che le è successo anche con altri film e altre serie di sentirsi così emotivamente provata. L’ultima delle quali è stata la miniserie The Expats, disponibile su Prime Video.

