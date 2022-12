La stagione 3 di Big Little Lies sembra destinata a non essere realizzata, ma Reese Witherspoon ha rivelato di avere un’idea per un potenziale speciale di Natale.

La star, intervistata da EW, ha dichiarato:

Sarebbe realmente divertente realizzare uno speciale di Natale di Big Little Lies di genere comedy. Come un episodio indipendente con me e Laura Dern, e poi Nicole, Zoe e Shailene… Potremmo andare in un bar karaoke, ubriacarci e cantare le canzoni di Natale. Non dirò che non l’abbiamo fatto perché penso che la mia festa di Natale dell’anno scorso fosse esattamente così.

Dopo la morte di Jean-Marc Vallée, che era stato regista e produttore della serie, sembra improbabile che vengano girati nuovi episodi, come confermato anche da alcune recenti dichiarazioni di Zoe Kravitz.

Concludere la storia con un episodio speciale potrebbe quindi diventare un modo perfetto per concludere la storia delle protagoniste.

Fonte: EW