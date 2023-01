Il destino del personaggio di Jensen Ackles in Big Sky sembra sia ancora da decidere dopo il finale della stagione 3.

L’attore, che nel progetto targato ABC ha la parte dello sceriffo Beau Arlen, ha infatti parlato a Entertainment Weekly della situazione.

Ackles ha spiegato:

Non ho nulla da dirvi in proposito. Va oltre la mia posizione gerarchica. Se ci sarà un contratto ed è dove mi dicono di andare, sarà dove andrò. Ma ho avuto un’esperienza grandiosa sul set, mi andrebbe bene se fosse così e finissero per riportarmi per un paio di episodi solo per concludere la mia storia, o se mi coinvolgessero a tempo pieno o si liberassero facilmente di me in un colpo solo con Jenny che dice ‘Beau se ne è andato, è tornato a Houston, tutto qui’…. Boom, andiamo avanti, stagione 4.